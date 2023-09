Inter, attenzione al Salisburgo: sesta vittoria consecutiva e bottino pieno in campionato

La prossima rivale dell’Inter in Champions League, prosegue bene il proprio cammino nel campionato austriaco. Il Salisburgo infatti è arrivato alla sesta vittoria consecutiva, battendo per 2-0 il Rapid Vienna con la doppietta messa a segno da Simic nel primo tempo. Bottino pieno per la formazione di Struber che si gode la vetta della classifica con 18 punti.