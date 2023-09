Bundesliga 2023/2024: pareggiano Francoforte e Colonia, vince ancora il Lipsia

Si chiude la terza giornata di Bundesliga 2023/2024. Seconda vittoria consecutiva per il Lipsia che, dopo il 5-1 allo Stoccarda, batte 3-0 l’Union Berlino in trasferta. Succede tutto nel secondo tempo allo Stadion An der Alten Forsterei com Xavi Simons che apre le marcature al 51′. Inerzia del match a favore degli ospiti con Volland che si fa espellere al 64′ lasciando l’Union in dieci uomini. Nei minuti finali arriva la doppietta di Sesko tra l’85’ e l’87’ a suggellare un ottimo successo esterno per la squadra di Rose, che sale a 6 punti dietro a Bayern Monaco e Leverkusen a punteggio pieno a 9 punti. Prima sconfitta stagionale per l’Union, che resta ferma a 6 punti. Pareggio interno per il Francoforte che non va oltre l’1-1 contro il Colonia. Kainz su rigore al 43′ porta avanti gli ospiti, ma Nkounkou salva i padroni di casa all’87’ per l’1-1 finale. Primo punto stagionale per la squadra di Baumgart che si toglie da una scomoda ultima posizione, ora occupata dal solo Darmstadt a 0 punti. Sale a 5 punti il Francoforte, ancora imbattuto in questo avvio di Bundesliga.