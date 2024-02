MotoGP, Bagnaia: “Siamo meglio rispetto a come eravamo nel 2023”

Francesco Bagnaia ha commentato così il 16esimo nella prima giornata di test di MotoGP a Sepang: “Sono entrato in pista e mi sono steso nell’out-lap. C’era una chiazza di bagnato e non si vedeva. Questa è una pista molto particolare perché quando viene su l’umidità non vedi che è bagnato. Infatti sia io che Raul Fernandez siamo caduti in quel punto e a lui è andata anche peggio. Tutto sommato è andata bene, perché poi siamo ripartiti con le stesse gomme. Purtroppo i primi giri con la gomma media dietro non sono stati il massimo, ma poi ci siamo concentrati tanto a lavorare senza forzare, perché la cosa più importante era avere un’idea chiara su tutto quanto“. Il due volte campione del mondo ha poi proseguito: “A Valencia ero molto contento della nuova moto, anche perché avevo appena vinto il titolo, quindi c’era anche uno stato mentale diverso. Però in generale abbiamo lavorato molto bene oggi e rispetto a un anno fa siamo messi meglio. Su certe cose la GP24 non è ancora il massimo, ma considerati gli step fatti oggi, arriverà a essere migliore“.