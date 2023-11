MotoGP GP Valencia 2023, Martin: “Il nervosismo di Bagnaia mi ha motivato, sicuramente andrà in Q2”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della seconda sessione di prove libere del GP di Valencia 2023 di MotoGP, Jorge Martin ha dichiarato: “Tempo molto buono, sono davvero felice. Siamo nel Q2 e va bene così, inoltre il circuito è fantastico“. Lo spagnolo si è poi soffermato sul duello con Bagnaia: “Pensavo che lui volesse tirare, invece non ha spinto più di tanto. Nel finale poi ci sono state molte bandiere gialle. Non ho dubbi sul fatto che Pecco andrà in Q2“. Infine, sulla strategia adottata: “Non è facile da dire. In questi giorni io e il mio team abbiamo provato a pensare qualcosa che possa mettere un po’ di pressione a Pecco. Sicuramente il loro nervosismo mi ha motivato“.