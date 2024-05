MotoGP, Bagnaia fiducioso per Le Mans: “Incognita meteo, ma ci faremo trovare pronti”

Il quinto appuntamento della stagione MotoGP 2024 si correrà in Francia sullo storico circuito di Le Mans. Delle 36 edizioni finora disputate del GP di Francia, Ducati ha trionfato nelle ultime quattro edizioni: nel 2020 con Danilo Petrucci, nel 2021 con Jack Miller, nel 2022 con Enea Bastianini e nel 2023 con Marco Bezzecchi. Fresco della vittoria a Jerez che lo ha riportato al secondo posto della generale, Francesco Bagnaia arriva in Francia con l’obiettivo di replicare. Queste le parole di Pecco: “Dopo l’ultimo fine settimana di gara a Jerez ed il test, arrivo a Le Mans piuttosto fiducioso. Ci sono tutti i presupposti per poter essere veloci fin da subito. In Francia siamo sempre stati competitivi e anche l’anno scorso in gara avevamo un buon passo e stavamo lottando per la vittoria. Purtroppo, sono stato sfortunato e sono stato costretto a ritirarmi per una caduta dopo essere stato colpito da un altro pilota. L’unica grande incognita, come sempre, sarà il meteo ma, in ogni caso, lavoreremo per essere pronti ad affrontare qualsiasi condizione“.

Il compagno di squadra Enea Bastianini occupa invece la terza posizione nel Mondiale a 5 punti da Pecco. Quinto nel GP di Spagna, il pilota Ducati punta a tornare a lottare per il podio sul tracciato francese che lo ha visto ottenere la sua terza vittoria in MotoGP nel 2022. Queste le parole del classe ’97 riminese: “Sono contento di tornare a Le Mans dove l’anno scorso non ho potuto correre a causa dell’infortunio. È sicuramente una pista amica visto che nel 2022 sono riuscito ad ottenere una vittoria. Dopo il test di Jerez sono tornato a casa contento e soddisfatto: sono fiducioso che ciò che abbiamo provato potrà esserci di aiuto sia qui che nelle prossime gare. Non vedo l’ora di scendere in pista con l’obiettivo di tornare a lottare per il podio“.