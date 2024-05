Monaco-Fenerbahce oggi in tv: programma, orario e diretta gara-5 playoff Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Monaco-Fenerbahce, valida come gara-5 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Di scena l’ultimo atto di una serie che ha regalato grande spettacolo, caratterizzata da sorpassi e controsorpassi, con i turchi che già in gara-1 avevano strappato il fattore ambientale agli avversari, che si sono poi rifatti proprio nell’ultima partita, in gara-4, allungando la contesa a questa sfida decisiva. Infatti, dopo questi quaranta minuti, non ci saranno più appelli: chi vince, ottiene la qualificazione alle Final Four e potrà continuare a coltivare il sogno di vincere il titolo, mentre chi perde deve abbandonare la competizione. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di mercoledì 8 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Monaco-Fenerbahce, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.