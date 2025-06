Con le sfide di giovedì, si è completato il tabellone degli ottavi di finale del Mondiale per club 2025: ecco tutti i match, compresi quelli di Inter e Juve.

Non senza sorprese si è chiusa la fase a gironi del Mondiale per Club. La competizione, infatti, ha visto anche eliminazioni importanti, come quelle di Atletico Madrid e Porto tra le europee, ma anche le due grandi argentine Boca Juniors e River Plate.

Le speranze dell’Italia di avvolgere col tricolore il trofeo restano intatte, considerando che Inter e Juventus sono entrambe qualificate. Molto bene le brasiliane, con quattro rappresentanti. Le squadre che più di tutte sembrano aver impressionato sono, comunque, sempre le grandi d’Europa come Manchester City, Real Madrid, Psg e Bayern Monaco. Ma guai a dare una sfida per scontata.

Ecco il programma completo e dove vedere le sfide in tv e streaming.

Mondiale per Club 2025, gli ottavi di finale

28 giugno alle 18 a Philadelphia: Palmeiras-Botafogo

28 giugno alle 22 a Charlotte: Benfica-Chelsea

29 giugno alle 18 ad Atlanta: Psg-Inter Miami

29 giugno alle 22 a Miami: Flamengo-Bayern

30 giugno alle 21 a Charlotte: Inter – Fluminense

1° luglio alle 3 a Orlando: Manchester City-Al Hilal

1° luglio alle 21 a Miami: Real Madrid-Juventus

2 luglio alle 3 ad Atlanta: Borussia Dortmund- Monterrey

I quarti di finale del torneo si giocheranno poi tra 4 e 5 luglio, mentre le semifinali sono previste tra 8 e 9 luglio. La finale il 13 luglio.

Mondiale per Club 2025, le gare da poter vedere in chiaro degli ottavi

Le sfide saranno tutte visibili su Dazn, ma quattro di verranno trasmesse anche sui canali Mediaset. Ecco quali:

Benfica-Chelsea (Canale 5), sabato 28 giugno alle 22

Bayern Monaco-Flamengo (Italia 1), domenica 29 giugno alle 22

Inter-Fluminense (Canale 5), lunedì 30 giugno alle 21

Real Madrid-Juventus (Canale 5), martedì 1° luglio alle 21