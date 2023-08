MotoGP, Alex Marquez rinnova con il Team Gresini per il 2024

Il Team Gresini Racing ha annunciato che Alex Marquez è stato confermato anche in vista della stagione 2024 di MotoGP. “Un ruolino di marcia che non poteva che portare alla prosecuzione del rapporto tra il team faentino e il due volte campione del mondo”, ha scritto il Team Gresini. “Sul piatto non solo risultati per il binomio italo-spagnolo ma anche un grandissimo potenziale che ha già fatto capolino in varie occasioni e che nel 2024 punta a essere ancora protagonista”, si legge. Il Team Gresini Racing ufficializza anche “un nuovo accordo con Ducati Corse per il biennio 2024-2025. Il bottino insieme conta già 5 vittorie, tre podi, tre pole position e 355 punti in meno di due stagioni”.

“Sono molto felice di continuare. Ho sempre trasmesso questa mia voglia alla squadra e quando le cose vanno bene è anche più facile capirsi. Continuare insieme anche nella prossima stagione è fondamentale per poter continuare a crescere su questa moto, e con questo team so che sarà tutto più facile. Voglio ringraziare Nadia in primis e poi tutta la squadra che dal primo momento mi ha fatto sentire a casa. Continueremo a crescere e stupire”, ha detto Alex Marquez.