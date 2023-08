Spezia-Venezia in tv: data, orario e diretta streaming, Coppa Italia 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spezia-Venezia, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. La squadra guidata da Massimiliano Alvini, dopo la retrocessione dalla Serie A della scorsa stagione, vuole iniziare nel modo giusto la nuova stagione staccando il pass per i sedicesimi. I lagunari, dal loro canto, hanno intenzione di regalare una sorpresa ai propri tifosi, provando a far scivolare una squadra che arriva favorita a questo appuntamento, anche perché gioca in casa. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di lunedì 14 agosto e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su 20, mentre lo streaming sarà affidato a Mediaset Infinity. Sportface.it non vi lascerà soli e fornirà una diretta testuale e diversi approfondimenti.