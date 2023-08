Masters 1000 Toronto 2023: ordine di gioco, programma e orari giovedì 10 agosto con Sinner e Musetti

Il programma e gli orari di gioco del Masters 1000 di Toronto 2023 per la giornata di giovedì 10 agosto. Ottavi di finale in scena in questo torneo che ha già regalato qualche sorpresa, come ad esempio l’eliminazione di Tsitsipas e Rune, entrambi nella parte alta del tabellone in cui troviamo Alcaraz e Sinner. Proprio questi due saranno protagonisti nella sessione serale odierna, con il numero uno al mondo che scende in campo all’01:00 italiana contro Hurkacz, mentre a seguire toccherà al nostro Jannik sfidare il mai domo Andy Murray.

CENTER COURT

Ore 18:30 – McDonald vs Raonic

Non prima delle 20:00 – (16) Musetti vs (2) Medvedev

Ore 01:00 – (1) Alcaraz vs (15) Hurkacz

a seguire – Murray vs (7) Sinner

GRANDSTAND

Ore 17:00 – Davidovich Fokina vs (3) Ruud

a seguire – (8) Fritz vs De Minaur

a seguire – Monfils vs Vukic

a seguire – Paul vs Giron