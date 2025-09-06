Le azzurrine di Grassi dominano nei quarti di finale a Malta e staccano il pass per le semifinali degli Europei Under 18. Alle 20:30 la sfida al National Pool Complex contro le elleniche.

L’Italia femminile Under 18 di pallanuoto è tra le prime quattro d’Europa. Le azzurrine allenate da Giacomo Grassi hanno superato con autorità Israele nei quarti di finale degli Europei di categoria, imponendosi 18-7 al National Pool Complex di Tal-Qroqq, a Malta.

Partenza in equilibrio, con Becelle che porta avanti l’Italia due volte e Israele pronta a replicare. Poi la svolta: Bovo (doppietta), ancora Becelle e Minetti lanciano la fuga azzurra, con il primo parziale chiuso già sul 6-2. Da lì in avanti la gara resta saldamente nelle mani dell’Italia, brava a gestire anche le inferiorità numeriche e ad allungare fino al +11. Nel finale spazio alla girandola di reti e alla parata di Scibona su rigore, per un successo mai in discussione.

Mattatrici della serata Maninetti e Bacelle (3 gol a testa), seguite dalle doppiette di Bovo, Bianchi, Breda e Minuto. A segno anche Aprea, Puppi e Bianco (su rigore).

L’Italia, che aveva chiuso al primo posto il girone preliminare battendo Turchia, Ungheria e Olanda, oggi tornerà in vasca per la semifinale contro la Grecia (ore 20:30 italiane), vincente 18-9 sull’Olanda. In palio la finale continentale.