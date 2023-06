MotoGP 2023: la classifica piloti aggiornata dopo GP Olanda Assen

La classifica piloti del Mondiale di MotoGP 2023 aggiornata dopo il Gran Premio di Olanda, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale. Pecco Bagnaia trionfa sul circuito di Assen e incrementa il proprio vantaggio nella generale. Bene anche Marco Bezzecchi, che in virtù del secondo posto si porta a un solo punto da Martin. Pesante zero per Johann Zarco, il quale viene scavalcato in quarta posizione da Brad Binder. Di seguito la nuova classifica piloti completa.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA GARA

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA