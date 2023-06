MotoGp, Gp Olanda: dominio italiano ad Asssen, doppietta firmata Bagnaia e Bezzecchi

Il Gp d’Olanda fa felici i colori azzurri della nostra bandiera vista la doppietta di firmata Pecco Baganaia e Marco Bezzecchi. I due piloti italiani, già nel sabato della Sprint, avevano fatto vedere di essere nettamente le due moto più veloci sulla pista di Hassen. C’era da vincere però e Bagnaia questo non l’ha fatto mai mettere in discussione. Bezzecchi, invece, si è dovuto costruire la seconda posizione, mettendo a segno un sorpasso da cineteca su Binder, che invece ha chiuso quarto. Bagnaia allunga in classifica. Questo l’ordine d’arrivo dei primi dieci.

F. Bagnaia – Ducati M. Bezzecchi – VR46 Ducati A. Espargararo – Aprilia B.Binder – KTM J. Martin – Primac Ducati A. Marquez – Gresini Ducati L. Marini – VR46 Ducati T. Nakagami – LCR Honda F. Morbidelli – Yamaha A. Fernandez – GAS GAS Team