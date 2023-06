ATP Halle 2023, Bublik va come un treno nel primo set: il punto più bello (VIDEO)

Altro che tensione per la più importante finale della carriera! Alexander Bublik, in un primo set giocato alla grande e vinto 6-3, fa impazzire Andrey Rublev sull’erba dell’ATP 500 di Halle con il suo tennis a tutto campo. Accelerazioni improvvise, recuperi in corsa fulminei e una smorzata sublime fanno di questo scambio il punto più spettacolare del set.