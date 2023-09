Moto2, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP India 2023: Chantra avanti a tutti

Somkiat Chantra fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della Moto2 del GP d’India 2023. Il pilota thailandese precede Pedro Acosta e il nipponico Ogura in questa prima sessione sul Buddh International Circuit. Qualche segnale di ripresa per Tony Arbolino, che chiude in sesta piazza in attesa delle seconde prove libere della mattinata.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

1. Chantra S. Idemitsu Honda Team Asia 1:52.596

2. Acosta P. Red Bull KTM Ajo +0.282

3. Ogura A. Idemitsu Honda Team Asia +0.899

4. Dixon J. GASGAS Aspar Team +0.961

5. Salac F. QJmotor Gresini Moto2 +1.064

6. Arbolino T. ELF Marc VDS +1.160

7. Gonzalez M. CP Yamaha VR46 Master Camp +1.200

8. Roberts J. Italtrans Racing Team +1.212

9. Lowes S. ELF Marc VDS +1.242

10. Foggia D. Italtrans Racing Team +1.242