Moto3, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP India 2023: Masia il più veloce

Jaume Masia fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della Moto3 del GP d’India 2023. Il pilota spagnolo precede il brasiliano Moreira e un trio di italiani che ben si è comportato in questa prima sessione sul Buddh International Circuit. Terzo Nepa, quarto Bertelle e quinta posizione per Fetati. In top-10 anche Rossi.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

1. Masia J. Leopard Racing 2:00.324

2. Moreira D. MT Helmets-MSI +0.141

3. Nepa S. Angeluss MTA Team +0.291

4. Bertelle M. Rivacold Snipers Team +0.340

5. Fenati R. Rivacold Snipers Team +0.363

6. Veijer C. Liqui Moly Husqvarna Intact GP +0.453

7. Kelso J. CFMoto Racing Prustel GP +0.626

8. Rueda J. A. Red Bull KTM Ajo +0.736

9. Rossi R. SIC58 Squadra Corse +1.049

10. Sasaki A. Liqui Moly Husqvarna Intact GP +1.059