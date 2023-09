F1 GP Giappone 2023, Gasly a muro in curva 9: le prove libere 2 terminano con un paio di minuti di anticipo

Termina con paio di minuti di anticipo la seconda sessione di prove libere della F1 nel GP del Giappone sul circuito di Suzuka. Pierre Gasly va a muro in curva 9 sul tracciato nipponico e costringe la direzione gara ad esporre la bandiera rossa che mette fine a questa giornata con Max Verstappen che chiude con il miglior tempo. Non un impatto forte per l’Alpine del pilota francese, ma i danni alla vettura sembrano essere importanti.