Judo, Grand Slam Astana 2023: doppia gioia per l’Italia, vittorie per Scutto e Giuffrida

Non poteva iniziare meglio per l’Italia il sesto Grand Slam stagionale di judo. Alla Barys Arena di Astana (Kazkistan) sono infatti arrivate due prestigiose vittorie. A centrarle sono state Assunta Scutto e Odette Giuffrida, capaci di salire sul gradino più alto del podio rispettivamente nei -48 kg e nei -52 kg. Risultato molto importante anche in ottica Parigi 2024 dato che il titolo garantisce punti preziosi per il ranking di qualificazione.

Scutto ha superato per ippon in semifinale Kristina Dudina, mentre in finale ha battuto la spagnola Laura Martinez Abelenda al Golden Score. Giuffrida ha invece avuto la meglio sull’azera Gultaj Mammadalyieva in semifinale al Golden Score, mentre nel gold medal match l’ha spuntata ai punti contro la giapponese Ryoko Takeda, che l’aveva battuta nell’unico precedente. Niente medaglia, infine, ma un buon quinto posto per Francesca Milani, sconfitta nella finale per il terzo posto nei -48 kg dall’uzbeka Khalimajon Kurbonova.