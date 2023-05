Moto Gp, a Valentino Rossi verranno conferite le chiavi della città di Tavullia

Valentino Rossi rimane un emblema di tutto il movimento legato alla Moto Gp internazionale e soprattutto Nazionale. Nonostante non sia più inattività, l’ex pilota della Yamaha è centrale nel contesto italiano tanto da essere sempre ricordato nel momento in cui ci siano dei conferimenti importanti di tante cittadine italiane. Ciò vale in questo caso per la cittadina di Tavullia.

Valentino Rossi, infatti, riceverà il prossimo 19 maggio il conferimento delle chiavi della città di Tavullia nel corso di una cerimonia pubblica. La sindaca della città, Francesca Paolucci ha spiegato così la scelta: “Prima di essere un fenomeno mondiale, è un elemento identitario di questo territorio. Una leggenda che in tanti straordinari anni di carriera grazie alle sue imprese sportive ha fatto conoscere la nostra comunità in tutto il mondo, promuovendo un comune di poco più di 8 mila abitanti in tutto il pianeta. E’ motivo di orgoglio il fatto che abbia scelto Tavullia come luogo dove vivere e dove stabilire la sede della VR46 con le ricadute positive in termini economici che ciò comporta. Per questo la consegna delle chiavi del comune non e’ solo un omaggio a Valentino Rossi ma a tutta la nostra comunità“.