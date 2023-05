Tuffi, Montreal 2023: delusione azzurra, Tocci e Marsaglia non accedono in finale

Delusione azzurra a Montreal, dove è in corso di svolgimento la seconda tappa di Coppa del Mondo di tuffi. In Canada gli azzurri Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia sono stati eliminati nei preliminari del trampolino da tre metri. In particolare, il pugliese è diciassettesimo con 360.20 punti che non bastano a superare il taglio ed entrare nei dodici. Pesa un tuffo sbagliato a fronte degli altri positivi, mentre il romano è ventesimo a 348.06 e fin da subito tagliato fuori dalle prime posizioni.