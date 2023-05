Scherma, CdM donne Plovdiv 2023: 11 azzurre nel tabellone principale di fioretto

Tutto pronto per l’inizio del tabellone principale della prova di Coppa del Mondo di fioretto femminile di Plovdiv, la prima valida per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. Sono 11 le atlete che difenderanno i colori azzurri in Bulgaria, dove il main draw comincerà nella mattinata di sabato 6 maggio alle ore 8 italiane. Le già ammesse per diritto di ranking Alice Volpi, Francesca Palumbo, Erica Cipressa e Martina Batini, sono state raggiunte da Olga Rachele Calissi, capace di vincere il girone con sei vittorie. Poco dopo si sono qualificate anche Camilla Mancini, Martina Sinigalia, Serena Rossini, Giulia Amore, Anna Cristino e Martina Favaretto, mentre si è arresa nel match decisivo Aurora Grandis.