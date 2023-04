Moto Gp, Quartararo e Morbidelli in coro: “Possiamo puntare alla vittoria in Spagna”

Fiducia rivolta al GP di Jerez de La Frontiera, prossima tappa del Motomondiale, da parte di Fabio Quartararo. Il pilota della Yamaha ha parlato in vista del prossimo GP, dimostrandosi abbastanza fiducioso per la vittoria del Gran Premio.

Queste le parole di Quartararo: “E’ stato grandioso tornare sul podio ma c’è ancora da lavorare. In partenza siamo migliorati molto ad Austin rispetto all’Argentina e questo ci ha aiutato a ottenere il terzo posto in gara. Jerez è un buon circuito per noi, solitamente siamo abbastanza competitivi qui e possiamo lottare per la vittoria, che è anche l’obiettivo di quest’anno“.

Anche Franco Morbidelli, terzo a Jerez nel 2021, è tornato fiducioso dalla trasferta in Texas: “Siamo andati a punti ma nel prossimo weekend aspiriamo a qualcosa di più. Dobbiamo lottare per essere davanti: la chiave è essere fra i primi dieci dopo le seconde libere del venerdì, se non sei dentro il Q2 il weekend diventa esponenzialmente più difficile. Speriamo di registrare ulteriori progressi“.