Tiro a volo, la Coppa del Mondo fa tappa al Cairo: otto azzurri al via

Torna la Coppa del Mondo ISSF di tiro a volo e si fa tappa in Egitto per la quarta tappa stagionale. Sono otto gli azzurri impegnati al Cairo agli ordini del direttore tecnico Andrea Benelli, si parte già oggi con gli allenamenti ufficiali dello skeet sulle pedane nordafricane. In particolare, al maschile saremo rappresentati da Tammaro Cassandro (Carabinieri), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro), Elia Sdruccioli (Esercito) ed Erik Pittini (Fiamme Oro). Al femminile, tocca a Chiara Di Marziantonio (Esercito), Martina Maruzzo (Fiamme Oro), Simona Scocchetti (Esercito) e Martina Bartolomei (Aeronautica Militare). Si parte domani con la gara: i primi 50 piattelli di qualificazione apriranno le ostilità, venerdì 28 aprile gli altri 50 lanci, sabato gli ultimi 25 piattelli e migliori otto delle classifiche avanzeranno in semifinale, in programma sempre sabato.

Nell’ordine, le squadre azzurre di skeet e trap.

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD).

Ladies: Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM); Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR).

RPO: Andrea Galardini (Fiamme Oro) di Calenzano (FI); Damina Paolacci (Fiamme Oro) di Roma.

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Commissario Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Men: Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Simone Lorenzo Prosperi (Fiamme Oro) di Artena (RM); Fabio Sollami di Caltanissetta (CL); Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma; Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI);

RPO: Emanuele Iezzi di Manoppello (PE); Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.