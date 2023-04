Napoli, in vista della Salernitana solo buone notizie per Spalletti: Simeone è recuperato

Il Napoli nel weekend fra il 29 aprile e il 30 aprile potrebbe chiudere ogni discorso legato alla vittoria dello Scudetto. Dopo la vittoria pesante in quel di Torino contro la Juventus, solo buone notizie arrivano da Castel Volturno per Luciano Spalletti che potrà contare su un’alternativa in più in attacco.

Il tecnico toscano, infatti, ha recuperato totalmente Giovanni Simeone dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori da alcune partite incluse le due di Champions League contro il Milan. L’attaccante azzurro è fermo da inizio aprile per un infortunio al bicipite femorale e ha fatto lunghe terapie, ma da oggi è tornato ad allenarsi per la prima volta con i compagni e può essere a disposizione del tecnico Spalletti già per il match contro la Salernitana. Restano out gli altri due infortunati Mario Rui e Politano, impegnati nelle terapie.