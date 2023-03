MotoGP, la prima gara di Portimao ha riscosso un gran successo: ascolti al top su Sky

La MotoGp è iniziata col botto. Nella prima uscita di Portimao, in Portogallo, non sono mancate le sorprese con Bagnaia che alla fine ha iniziato da dove aveva lasciato, ossia dal gradino più alto del podio. Buon risultato anche da parte dell’Aprilia. Anche Sky ha registrato un grande risultato per quanto riguarda gli ascolti del weekend legato alla corsa del Portogallo.

La gara di Portimao, live dalle 15 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno è stata vista da 824 mila spettatori medi, con il 6,6% di share, 1 milione 26 mila spettatori unici e una permanenza dell’80%. Rispetto all’edizione di un anno fa, il GP del Portogallo 2023 ha registrato una crescita del 38%.La differita su TV8 dalle 17 ha ottenuto 1 milione e 301 mila spettatori medi, con l’11,4% di share. Tanto successo ha riscosso anche la prima Sprint Race di sabato 25 marzo che è stata vista da 367 mila spettatori medi su Sky Sport e 506 mila spettatori medi su TV8. Sul sito di Sky Sport, inoltre, sono state circa 1 milione le visite, con 900 mila Video Views e 6 milioni di Pageviews, mentre le performance sugli account social hanno raggiunto 2 milioni di Engagement e 15 milioni di Video Views.

Buoni i risultati anche per il Paddock Live. Sono stati 408 mila gli spettatori medi del pre-gara e 355 mila nel post-gara. Sono stati 169 mila gli spettatori medi di Race Anatomy che ha fatto segnare il miglior ascolto dal 2015. Inoltre, per coronare un weekend dedicato esclusivamente alla corse di moto sempre su Sky sono andate in onda le gare minori: quella di Moto2 dalle 13.15 è stata vista da 301 mila spettatori medi, mentre quella di Moto3 dalle 12 ha ottenuto 231 mila spettatori medi.