Olimpiadi invernali giovanili 2028, Coni lancia candidatura Lombardia-Trentino

Il consiglio nazionale del Coni ha approvato e deliberato la candidatura di Lombardia e Trentino Alto-Adige per le Olimpiadi invernali giovanili del 2028. Lo stesso presidente del comitato olimpico italiano, Giovanni Malagò, ha spiegato la situazione: “Mercoledì saremo a Losanna per incontrare il presidente del Cio Thomas Bach – afferma il numero uno dello sport italiano – Oltre a parlare di Milano-Cortina 2026, ufficializzeremo anche questa candidatura. Vogliamo sfruttare la legacy dei Giochi di due anni prima, non servirà costruire nulla e per i Giochi giovanili l’outdoor della pista di pattinaggio a Baselga di Pinè è assolutamente sufficiente. Non serviranno grandi investimenti.”

Stavolta quindi saranno le due regioni a essere interamente coinvolte: “I precedenti di Lillehammer e della Corea ci sono e sono incoraggianti – prosegue Malagò – La candidatura non sarà Milano-Cortina ma Lombardia-Trentino, i Giochi giovanili secondo me sono una scommessa vinta dal Cio, lo dimostrano i risultati. Chi vince a livello giovanile quattro anni dopo spesso fa grandi risultati alle Olimpiadi. La manifestazione coinvolge tutti gli Under 18 più forti tra le varie discipline.”