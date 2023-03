Olimpiadi Parigi 2024, Malagò: “Cio al lavoro per garantire diritti di atleti russi e bielorussi”

A margine del consiglio nazionale del Coni, il presidente Giovanni Malagò ha anche aggiornato sulla situazione che riguarda la possibilità di far partecipare gli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Questa mattina c’è stata una videoconferenza indetta dal Cio, che ha ribadito l’impegno per salvaguardare il diritto di questi atleti a partecipare ai Giochi senza identificazione della nazione – ha spiegato il numero uno dello sport italiano – Quindi senza inno, senza bandiera e senza rappresentanza negli sport di squadra. Questa situazione è molto seria perchè non riguarda solo Russia e Bielorussia, purtroppo ci sono tanti conflitti in giro per il mondo e infatti ci sono stati incontri anche con altri paesi.”