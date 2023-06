Moto Gp, pagelle Gp Germania 2023: spettacolo fra Martin e Bagnaia. Bezzecchi bene, flop Vinales

Spettacolo in Germania, gara che è stata al momento quella più entusiasmante e bella della stagione 2022-23. Il Gp è stato reso entusiasmante dal grande duello fra Jorge Martin e Pecco Bagnaia che alla fine ha dato ragione, in volata, a Martin che così si porta al secondo posto nella classifica del Mondiale. Grande prova anche per Zarco che chiude terzo e Bezzecchi che risale la classifica. Deludono Vinales ed Espargaro. Miller catastrofico, così come Binder. Queste le pagelle ed i commenti.

Jorge Martin voto 10

Un weekend perfetto, semplicemente per tutto quello che è arrivato. Martin si prende la gara, sudando, battagliando colpo su colpo non con uno qualsiasi, ma contro il Campione del Mondo in carica. Sa gestire anche le gomme che verso la fine avevano fatto ad una gara proiettata verso Bagnaia. Non sbaglia nulla. Il ragazzo si farà.

Pecco Bagnaia voto 7

Bravo, ma non bravissimo. Alla partenza perde la posizione contro Miller e si fa sorprendere. Riprende la posizione, ma dopo pochissimo si fa nuovamente sorprendere da Martin in stato di grazia. Regala spettacolo nel duello proprio con Martin e merita la piena sufficienza per tutto quello che dà, anche al livello emozionale, alle gare.

Zarco voto 8.5

“La fortuna aiuta gli audaci” diceva qualcuno. Detto che Zarco dovrebbe conoscere bene soprattutto dopo il Gp della Germania. Il pilota francese parte male con una partenza tutta da spiegare e da cercare affannosamente di capire. Poi la testa fa tanto e Zarco riprende la caccia al podio. Dopo due sorpassi si porta quarto e quando si sta per buttare alla caccia di Binder, quest’ultimo cade rovinosamente. Nel finale gestisce su Bezzecchi per chiudere sul gradino più basso del podio.

Bezzecchi voto 7

Una partenza rovinosa che fa pensare al peggio, soprattutto se poi pensi che vieni da un periodo estremamente negativo. In queste situazioni conta la testa forse più della moto che guidi. E Bezzecchi reagisce, scalando posizione su posizione, avendo il pensiero fisso del podio. Arriva quarto ed è giusto per quello che si è visto. Rimpianti per il podio? Certo, senza quella partenza rovinosa…

Binder 4

Il voto lo fa la caduta che gli fa sfuggire dalle mani un podio che poteva sembrare quasi certo.

Miller 4

Tutto faceva pensare ad un Gran Premio in cui Miller potesse essere super protagonista. La partenza faceva addirittura illudere. Alla seconda curva del primo giro però succede l’imprevisto del Monopoli: una traiettoria larga in un solo colpo lo fa trovare da primo a quarto. Poi Zarco e Bezzecchi completano i sorpassi su di lui. Una gara che poteva dare tanto, ma che sa di sprecato.

Vinales 4

Un weekend catastrofico, che si conclude con il ritiro. Sembra il fratello di quello che si è apprezzato un tempo.