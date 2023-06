Atp 500 Halle: Vavassori si ferma a una vittoria dal main draw, passa Giron al terzo set

Andrea Vavassori non riesce ad entrare nel tabellone principale dell’Atp 500 di Halle, in Germania. L’azzurro aveva battuto in due set Albot ed era riuscito a vincere il secondo set contro Giron dopo aver perso il primo al tie break. Nel terzo set l’americano ha trovato le forze per togliere due volte il servizio al numero 129 del mondo e chiudere il match con il punteggio di 7-6(2) 1-6 6-1. Seconda sconfitta in fila alle qualificazioni per Vavassori, che si era fermato al primo turno di Hertogenbosch contro Mpetshi Perricard.