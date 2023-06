Italia-Olanda, che gol di Dimarco: sinistro vincente e Bijlow battuto (VIDEO)

di Redazione 115

L’Italia passa in vantaggio contro l’Olanda nella finale per il terzo posto a Rotterdam e lo fa con la rete di Federico Dimarco, che si è impadronito di una palla lavorata in area dagli azzurri e col suo mancino ha battuto il portiere del Feyenoord Bijlow. Una grande partenza per gli azzurri di Mancini, che si è limitato ad applaudire la bella azione partita dalla destra.