Moto Gp, Bagnaia: “Distorsione, nulla di preoccupante. Ho atteso momento sbagliato”

Francesco Bagnaia ha commentato ai microfoni di Sky Sport della gara di Le Mans e dell’incidente con Maverick Vinales: “Sembrerebbe una distorsione, niente di preoccupante. Non stavo spingendo forte in quel momento, ho atteso il momento sbagliato, se mi fossi messo davanti non sarebbe successo nulla. Eravamo tutti molto vicini e di solito c’è qualcuno che attacca in quel momento, ma a volte è meglio andare e seguire l’istinto. Io ho cambiato direzione nel punto in cui l’avrei cambiata in ogni caso, ci siamo presi e la botta è stata abbastanza violenta”.

Maverick Vinales ha invece dichiarato: “Siamo entrambi piloti con grande fair play, ma c… in queste gare ci dobbiamo calmare un po’, altrimenti non arriva nessuno a fine stagione. Sono settimane che provo a vincere, ma o mi buttano a terra o ci finisco io. C’era tanta adrenalina, mi è dispiaciuto molto ed è stata dura accettare la caduta. Però siamo entrambi due piloti puliti e non aveva senso continuare la battaglia. Mi tengo la sensazione positiva di un weekend in cui stavo andando forte, in cui avevo il potenziale per vincere”.