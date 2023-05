Giro d’Italia 2023, Evenepoel: “Speravo di guadagnare più tempo, ma sono felice”

Intervistato ai microfoni Rai Sport dopo il successo nella cronometro di Cesena, Remco Evenepoel si è detto abbastanza soddisfatto per aver colto un successo che gli permette di tornare ad indossare la maglia rosa del Giro d’Italia. “Non stata è la cronometro migliore per me: speravo di guadagnare più tempo, ma siamo felici di questa tappa, la seconda in altrettante cronometro fin qui. Sono partito con 15 watt di troppo: di solito quando parto così veloce va bene, però qui bisogna pensare che è una cronometro di 40 minuti – ha ammesso Evenepoel –. Sono partito con la stessa potenza della cronometro della prima tappa, ma ormai nelle gambe abbiamo molta fatica e molta pioggia presa nei giorni scorsi. Alla fine mi scoppiavano le gambe sempre di più. Il secondo intertempo è stato il momento peggiore per me, poi nella parte tecnica sono andato meglio, sentivo gambe nuove. Fosse stata 5 km più lunga sarebbe andata ancora meglio, però siamo di nuovo in maglia rosa, anche i ragazzi hanno fatto un’ottima crono”, ha concluso il belga.