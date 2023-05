Highlights e gol Verona-Torino 0-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

Gli highlights e le azioni salienti di Verona-Torino 0-1, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Un gol di Vlasic al 29′ regala tre punti esterni a Juric. L’ex West Ham – uscito poi per infortunio – decide la partita con un grnde mancino dalla lunga distanza. Niente da fare per Montipò. Il Verona fatica a reagire, ma nella ripresa sfiora l’1-1 con Vlasic. Nel finale però anche il Toro sciupa le chance per il 2-0. Scatto dei granata. Mentre gli scaligeri sono a 30 punti con lo Spezia a pari punti.

