Moto 3 Silverstone 2023, Prove Libere 2: Masia il più veloce, Nepa è quarto

In quel di Silverstone la Moto 3 ha inaugurato la fase delle Seconde Prove Libere per poi dare spazio alla Moto 2 e alla MotoGp. Nelle Libere 2 il più veloce è stato Masia che ha con la sua sua Honda in vetta con il crono di 2:11.403, andando a precedere di 0.113s il team-mate Tatsuki Suzuki, unico ad avvicinare lo spagnolo.

Immediatamente dopo, al terzo posto si è piazzato Diogo Moreira, che si è messo sul gradino più basso del podio precedendo i due italiani Nepa (KTM MTA) e Romano Fenati (Honda Snipers) rispettivamente quarto e quinta. Ortolà sesto, dopo essere stato il più veloce nelle prime libere. Chiudono la top ten Ajo Deniz Oncu, Josè Antonio Rueda, Husqvarna del Team Intact GP e il nostro Riccardo Rossi (Honda SIC58 Squadra Corse).