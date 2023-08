Dalla Spagna: l’Inter soffia al Real Madrid il baby talento Humanes al Real Madrid

L’Inter e Giuseppe Marotta si dimostrano attenti anche al mercato dei baby talenti. Arriva dalla Spagna la notizia che i nerazzurri sarebbero in procinto di mettere in atto un colpo per il futuro molto importante proveniente direttamente dal Real Madrid.

As, infatti, riferisce che il giovane 16enne Humanes sarebbe in procinto di lasciare il Real Madrid per arrivare alla corte di Simone Inzaghi. Il giovanissimo attaccante non si troverebbe a suo agio nella casata madrilena ed è per questo che sarebbe all’orizzonte un cambio di squadra e di nazione, dalla Spagna all’Italia. Secondo il quotidiano spagnolo ci sarebbe già un accordo il club spagnolo e i nerazzurri per il trasferimento di questa giovane promessa. Hugo, che era stato al Real Madrid, è stato uno dei giovani più interessanti dello scorso anno grazie ai suoi 11 gol.