Mancini coordinerà Nazionale A, U21 e U20. Nunziata e Lombardo alla guida degli azzurrini

Roberto Mancini coordinerà l’attività tecnica della Nazionale A, Under 21 e Under 20. Lo ha stabilito la Figc durante il Consiglio Federale odierno, ridefinendo il nuovo assetto della Nazionali maschili. Un coordinamento che permetterà di applicare in campo gli stessi stili e sistemi di gioco, favorendo e velocizzando l’apprendimento tecnico e l’inserimento dei giovani nella prima squadra. Nell’organigramma tecnico, Carmine Nunziata sarà il nuovo allenatore dell’Under 21, mentre Attilio Lombardo guiderà l’Under 20.

Rivoluzione anche per lo staff della prima squadra. L’unico membro del team di Mancini confermato è Fausto Salsano. Le novità sono Alberto Bollini come vice, Andrea Barzagli come collaboratore con focus sulla fase difensiva e Antonio Gagliardi, con il ruolo di specialista tattico in campo. Nel nuovo assetto, l’alter ego del CT Mancini sarà Maurizio Viscidi, che si impegnerà su due fronti: da un lato guidare la formazione tecnica della base azzurra, le Squadre dall’Under 15 all’Under 19, dall’altro contribuire all’integrazione delle squadre giovanili di vertice, la u21 e la u20, con la Nazionale A. L’esercizio dei ruoli tra Mancini e Viscidi sarà sviluppato quindi in continuo collegamento.

Inoltre, per quanto riguarda le altre squadre giovanili, Bernardo Corradi è stato promosso dall’U17 all’19. Massimiliano Favo passa dalla u15 alla u17. Daniele Franceschini e Daniele Zoratto sono confermati alla u18 e alla u16. Alla u15 con la supervisione di Antonio Rocca, arriva Enrico Battisti. Novità anche per il vice, che sarà Bruno Redolfi.

