Giochi Europei Cracovia 2023, tiro a segno: Weithaler settimo nella carabina 3 posizioni 50 m

di Mattia Zucchiatti 6

Settimo posto per l’azzurro Simon Weithaler nella finale della carabina 50 metri 3 posizioni maschile ai Giochi Europei in corso di svolgimento a Cracovia. Dopo l’ottavo posto nella fase di qualificazioni, che gli ha permesso di conquistare l’ultimo pass valido per l’ultimo atto, Weithaler parte bene anche nella finale, ma un 47.0 nella quinta serie lo fa scivolare in ultima posizione. Nell’ultima frazione con 50.4 l’azzurro totalizza 301.4 e si lascia alle spalle il croato Petar Gorsa. Terzo l’austriaco Alexander Schmirl. Si qualificano alla finale per l’oro Jiri Privratsky (Repubblica Ceca, 308.4) e Tibor Pekler (Ungheria, 308.7). Quarto e quinto posto per i norvegesi Simon Kolstad Claussen e Jon Hermann Hegg (già in possesso del pass olimpico).