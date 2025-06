Simpatico siparietto nel retropodio del Gran Premio del Mugello: il pilota non le ha mandate a dire a Marquez.

Primo nella Gara Sprint e primo anche nel Gran Premio. Marc Marquez ha vissuto un altro weekend da campione al Mugello, una pista dove non trionfava dal 2014: troppo netta la superiorità dell’otto volte iridato, nonostante suo fratello Alex (secondo sia nella Sprint Race che nel GP) continui a non mollare nemmeno un centimetro. Marc ha ora 40 punti di vantaggio su Alex in classifica piloti e ha aumentato il suo divario nei confronti di Pecco Bagnaia, ora a 110 punti dal compagno di squadra in Ducati.

Il pilota torinese è infatti riuscito a salire sul podio solo nella Gara Sprint, dove ha concluso al terzo posto. Nel GP del Mugello ha dovuto infatti accontentarsi del quarto posto: dietro Marc e Alex Marquez si è piazzato Fabio Di Giannantonio, autore di una splendida gara dove nel finale è arrivato anche a insidiare la seconda posizione di Marquez jr.

Nel retropodio del Mugello i tre piloti saliti sul podio hanno rivisto i momenti salienti della gara sullo schermo. I due fratelli Marquez e Di Giannantonio hanno commentato gli highlights con un tono molto sereno e scherzoso, anche se a un certo punto il pilota romano si è rivolto direttamente ad Alex facendogli notare che nel finale del Gran Premio era davvero arrivato a poca distanza da lui.

Lite con Marquez, Diggia senza peli sulla lingua: “Ti rompevo il c***o”

Di Giannantonio ha infatti passato Pecco Bagnaia al penultimo giro e poi ha tentato il tutto per tutto per provare a passare anche Alex Marquez nel giro finale. Alla fine ha tagliato il traguardo al terzo posto, pur con un pizzico di rammarico: “Oh alla fine un altro giretto e ti rompevo il c***o, ero lì“, ha detto Diggia ad Alex Marquez con il fratello Marc che ascoltava divertito.

Un concetto che il pilota della VR46 Racing aveva espresso chiaramente anche subito dopo la gara: “Peccato perché con due giri in più avrei potuto prendere Alex ma va benissimo così”. Per Di Giannantonio quello conquistato al Mugello è il terzo podio stagionale dopo il terzo posto nel GP delle Americhe e la terza posizione nella Sprint a Silverstone.

Sempre nel retropodio Alex Marquez ha chiesto a suo fratello a quante vittorie è arrivato nel Motomondiale. La sua risposta rende l’idea della straordinaria carriera del campionissimo spagnolo: “Novantatré“.