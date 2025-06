L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo annuncia ufficialmente la risoluzione con Stefano Pioli. L’ex Milan, adesso, allenerà la Fiorentina.

L’esperienza in Arabia Saudita di Stefano Pioli si è ufficialmente conclusa. Dopo appena una stagione alla guida dell’Al-Nassr – squadra che dal 2023 ha sotto contratto Cristiano Ronaldo -, il tecnico ex Milan è nuovamente senza squadra, anche se per poco. L’allenatore che nel 2021/2022 ha vinto lo scudetto con i rossoneri, tornerà presto, infatti, in Serie A.

Dopo la stagione in Arabia, che ha visto il suo Al-Nassr terminare il campionato al terzo posto dietro i campioni dell’Al-Ittihad e l’Al-Hilal (squadra ora allenata da Simone Inzaghi), Stefano Pioli diventerà il nuovo allenatore della Fiorentina.

Pioli-Fiorentina, si attende solo l’annuncio dei toscani

Il ‘matrimonio’ tra Stefano Pioli e la Fiorentina è concordato ormai da tempo. Da diverse settimane, infatti, il tecnico aveva intrapreso colloqui positivi con la Viola, orfana del dimissionario Raffaele Palladino.

Qualcosa stava però cambiando quando Luciano Spalletti è stato esonerato dalla guida della Nazionale Italiana. Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per sostituire l’ex Napoli, ha pensato a diversi profili, tra cui proprio quello di Stefano Pioli, che per qualche momento ha tentennato analizzando la proposta dell’Italia.

Alla fine, però, è prevalsa la parola data da tempo alla Fiorentina, con il presidente Gravina che ha poi proseguito e concluso le trattative con Gennaro Gattuso, adesso nuovo Commissario Tecnico degli Azzurri. Per Pioli, invece, pronto il ritorno nel campionato italiano e una nuova sfida in Serie A. Dopo il comunicato d’addio dell’Al Nassr, è solo questione di tempo per l’annuncio ufficiale come nuovo allenatore della Fiorentina.