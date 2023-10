GP Thailandia 2023, Binder: “Gara bellissima, sulle piste veloci siamo competitivi”

“La gara è stata bellissima e volevo davvero vincere. Ho dato tutto quello che potevo e ci ho provato in ogni modo a passare Martin. Ho sentito di aver perso nel finale un po’ di aderenza al posteriore. Ho cercato di essere intelligente e di resistere. L’obiettivo oggi era o vincere o nient’altro. Alla fine, il terzo posto è meglio di niente”. Queste le parole di Binder dopo il terzo posto nel GP di Thailandia. “Onestamente credo che la moto quest’anno vada bene sulle piste veloci. In staccata siamo migliorati e la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Credo che oggi avessimo tutto ciò che serviva per vincere: Martin ha fatto, però, una gara migliore riuscendo a tenere il passo e a preservare le gomme. Favorito per il Mondiale? È difficile scegliere, oggi c’era una frazione di secondo tra l’uno e l’altro. Sembra che Martin sia quello che riesca a cogliere le vittorie, ma Pecco ha un’esperienza enorme ed è un pilota molto intelligente”, ha aggiunto il pilota Ktm.