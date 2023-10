MotoGP GP Thailandia, Martin: “Avevamo tutti le stesse possibilità di vincere”

“Chi desiderava di più oggi la vittoria avrebbe portato a casa la gara. Tutti avevamo le stesse possibilità di vincere. Partendo primo comunque ho potuto gestire la gomma per l’ultimo giro. Binder era un po’ più forte di noi soprattutto in frenata”. A dirlo è lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), ai microfoni di Sky Sport, dopo il primo posto al termine del Gran Premio di Thailandia, sul circuito di Chang. “Oggi non ho frenato troppo al limite: quando Binder mi sorpassava riuscivo a staccare un po’ più avanti e ad incrociare – ha aggiunto Martin – Ho trovato un punto di frenata in cui riesco a non farmi passare e in cui gli altri se ci provano vanno larghi. Ho trovato una fiducia incredibile con la moto. Abbiamo fatto una piccolissima modifica da ieri a oggi che mi ha aiutato a fermare meglio la moto. Quando ho visto Bagnaia all’esterno non ci credevo, così ho lasciato il freno. L’ultimo giro è stato un time attack senza gomme. Binder stava andando via – ha concluso Martin – ma, nel momento in cui gli si è mossa la moto alla curva 1, ho deciso di provarci alla 3″.