MotoGP GP Thailandia, Marc Marquez: “Ho battagliato con tutti”

“Ho battagliato con tutti, con Bagnaia, Bezzecchi, Espargaro, alla fine anche con Quartararo. Pensavo di soffrire di più, avendo scelto la gomma dura dietro. Oggi non ho voluto rischiare la morbida”. Lo ha detto lo spagnolo Marc Marquez (Honda), ai microfoni di Sky Sport, al termine del Gran Premio di Thailandia, sul circuito di Chang. “Non sono caduto né sabato né venerdì e questo ti dà fiducia – ha ammesso l’ex pluri-iridato – A Misano ho iniziato a guidare bene, poi a Mandalika ho perso confidenza. Questo weekend ho ripreso a guidare bene e ci ho messo più energia. Anche dopo aver deciso il futuro devo mantenere la voglia e l’intensità. Anche se lottiamo per il settimo posto devo dare tutto. Poi così inizi il nuovo progetto con la giusta grinta. In Malesia e Qatar faremo fatica, ma dopo a Valencia proverò a fare un buon risultato. Futuro Honda? Il rapporto è buonissimo e loro sanno cosa fare. Mi piace aiutarli per il bene del progetto Honda nel futuro”.