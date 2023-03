Gp Portimao 2023, Rivola: “Incidente di Marquez brutto esempio per le categorie minori, bisogna iniziare a sanzionare”

Subito dopo l’incidente causato da Marquez nel Gp di Portimao, l’ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ha commentato l’accaduto ai microfoni di Sky: “L’incidente di Marquez non dico che si potesse prevenire ma ne avevamo parlato stamattina. Se questi piloti non iniziano a essere sanzionati faranno sempre quello che vogliono ed è un bruttissimo esempio per le categorie minori. Quello che è successo oggi è un brutto spettacolo che spero non si ripeta più”.