Under 21, Nicolato: “Contro l’Ucraina sarà una partita speciale per noi. Spero in un tutto esaurito”

Lunedì 27 marzo sarà la giornata di Italia-Ucraina Under 21 in quel di Reggio Calabria. Nella giornata di vigilia del match ha parlato, come tradizionalmente si fa, il tecnico della nostra Nazionale Paolo Nicolato che in conferenza ha chiarito come il confronto contro la nazionale che vive un momento difficile sarà un’occasione di crescita per tutti i ragazzi.

Queste le parole di Nicolato in conferenza stampa: “Giocare con loro per noi è importante, un momento di crescita per tutti quanti. Credo molto nello sport, nell’inclusione, e credo che anche lo sport debba avere un valore che va oltre quello che è il risultato e la manifestazione sportiva in sé. Ognuno poi fa le sue riflessioni. I nostri calciatori sono tutti ragazzi molto grandi, molto responsabili, e quella di domani non sarà una partita come le altre per noi“.

Su Reggio Calabria: “Siamo molto contenti di essere qui, è una terra bellissima, e sicuramente c’è un pubblico molto caldo, qualcosa di cui abbiamo bisogno. Mi auguro un tutto esaurito perchè i ragazzi hanno bisogno di sostegno: rappresentano il nostro futuro e, come dico sempre, non c’è nessun sistema che possa durare nel tempo se non tiene conto dei propri giovani. Questo vale per il calcio e per tutte le altre tipologie di lavori, dobbiamo cercare di sostenerli e capire che dobbiamo ripartire da loro“.