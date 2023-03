Monza, Petagna: “Berlusconi? Si lamenta dei tatuaggi. Quando arriva metto sempre una felpa per nasconderli”

Silvio Berlusconi da quando ha comprato il Monza aveva dichiarato di non voler giocatori con troppi tatuaggi addosso. Probabilmente il presidente con il passare del tempo ha dimenticato questa regolare oppure avrà fatto un’eccezione alla regola per quanto riguarda l’acquisto di Andrea Petagna che ha dei tatuaggi in corpo. L’attaccante ex Milan e Napoli ha parlato di quanto sia importante mostrarsi bene quando arriva Berlusconi in ritiro ai microfoni de Il Corriere della Sera.

Queste le parole di Petagna ai microfoni de Il Corriere della Sera: “Il presidente Berlusconi e il presidente De Laurentiis che ho avuto al Napoli, De Laurentiis era molto presente. Berlusconi lo conosco da quando ero al Milan, già allora si lamentava dei tatuaggi. Con gli anni sono aumentati? Quando arriva, indosso la felpa per nasconderli“.