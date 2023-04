Gp Jerez, Bastianini: “Giornata complicata, domani l’obiettivo è riuscire a correre la Sprint race”

Enea Bastianini, rientrato oggi dopo l’infortunio alla spalla subito a Portimao, ha commentato il 21° posto delle prove di libere nel Gp di Jerez: “E’ stata una giornata complicata ma me l’aspettavo, viste le mie condizioni Domattina l’obiettivo è quello di scendere in pista per le prove libere e capire se sarò in grado di proseguire con le qualifiche per poi disputare la gara Sprint nel pomeriggio. In ogni caso oggi mi sono divertito e mi sono goduto questa giornata nuovamente in sella alla mia moto. Anche se non sono ancora al 100%, è stata davvero una bellissima sensazione”.