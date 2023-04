Napoli, comunicato del club: “Biglietti già acquistati per Salernitana e Udinese restano validi”

Confusione e molta incertezza quella che ha fatto scaturire il posticipo del match fra Napoli e Salernitana da sabato 29 a domenica 30 aprile alle ore 15.00. Il Napoli ha ottenuto lo slittamento per poter progettare e festeggiare al meglio lo scudetto, se la Lazio non dovesse battere l’Inter a San Siro. Il club con un comunicato ufficiale ha voluto rassicurare tutti i detentori di biglietto non solo del match contro la Salernitana, ma anche per quello della Dacia Arena contro l’Udinese, partita quest’ultima spostata a 4 Maggio 2023 alle ore 20:45 invece di disputarsi il 2 Maggio 2023 alle ore 20:45.

Questo il comunicato del club: “L’incontro di Serie A Napoli vs Salernitana in programma il 29 Aprile 2023 alle ore 15:00 è stato rinviato al 30 Aprile 2023 alle ore 15:00. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. L’incontro di Serie A Udinese vs Napoli in programma il 2 Maggio 2023 alle ore 20:45 è stato rinviato al 4 Maggio 2023 alle ore 20:45. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data“.