Tennis, Atp annuncia: niente giudici di linea dal 2025, ELC Live in tutti i tornei

Adesso è ufficiale e si tratta di certo di una svolta importante, e per certi versi inevitabile, nel mondo del tennis. Dal 2025, come annunciato dall’Atp, nel circuito maggiore maschile sarà adottata in tutti i tornei e su tutti i campi l’Electronic Line Calling Live (ELC Live), il falco in tempo reale che va a sostituire i giudici di linea, che dunque scompariranno di esistere fra un anno e mezzo circa: “Questo significativo aggiornamento arbitrale segue diverse stagioni durante le quali è stata utilizzata una combinazione di ELC Live, ELC Review e giudici di linea in campo negli eventi ATP Tour. La mossa è impostata per ottimizzare la precisione e la coerenza tra tornei, campi e superfici delle partite, per i giocatori che competono sia nel tabellone principale che negli eventi di qualificazione. La decisione è stata supportata da un’ampia ricerca condotta dall’ATP tra le parti interessate del tennis, inclusi i fan, che ha identificato l’accuratezza e la coerenza come i fattori più importanti nella valutazione dei diversi sistemi di chiamata in linea”, si legge nel comunicato.

Soddisfatto il presidente Atp Andrea Gaudenzi: “Questo è un momento fondamentale per il nostro sport, e non uno che abbiamo raggiunto senza un’attenta considerazione. La tradizione è fondamentale per il tennis e i giudici di linea hanno svolto un ruolo importante nel gioco nel corso degli anni. Detto questo, abbiamo la responsabilità di abbracciare l’innovazione e le nuove tecnologie. Il nostro sport merita la forma più accurata di arbitraggio e siamo lieti di poterlo offrire in tutto il nostro Tour dal 2025”.