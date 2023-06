Gp Italia, Quartararo: “Ho fatto fatica a mettere insieme un buon giro”

“Stamattina è andato tutto ok, nel pomeriggio in due time attack non siamo riusciti a fare il tempo. Bisogna vedere il perché. Strano, perché agli altri basta uno step, anche io, personalmente, faccio 46″2, ed anche dopo aver fatto l’ ultimo errore e la bandiera gialla, ma ero lo stesso sui 45″9, tempo non sufficiente per restare nei primi 10. Perciò dobbiamo capire il perché”. Queste le parole di Quartararo dopo le prove libere.