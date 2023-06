Italia U21, prosegue la preparazione in vista dell’Europeo. Mornati in visita a Tirrenia

La Nazionale Italiana Under 21 prosegue la propria marcia di avvicinamento verso l’Europeo di categoria. Nella giornata odierna la squadra guidata dal ct Paolo Nicolato ha effettuato una doppia seduta di allenamento presso il CPO di Tirrenia. Considerate le defezioni di ieri di Moise Kean e Niccolò Pierozzi sono 27 i calciatori rimasti a disposizione del tecnico, che martedì 13 giugno sarà chiamato a scegliere i 23 ragazzi che prenderanno parte al torneo continentale.

Nel pomeriggio la squadra ha ricevuto la visita del segretario generale del Coni, Carlo Mornati, ha voluto fare il proprio in bocca al lupo ai giocatori: “La squadra olimpica è unica e fatta di tanti atleti e all’interno di questa squadra ci sono le squadre. Siete tutti parte di una grandissima famiglia. Purtroppo il calcio ha mancato tre Giochi Olimpici, da almeno 12 anni non si parla di calcio italiano alle Olimpiadi. È un grande peccato che non si possa ambire al sogno olimpico. La metà del gruppo del Mondiale 2006 ha preso la medaglia olimpica ad Atene, qui c’è Marco Amelia ma c’erano con lui Pirlo, De Rossi, Gilardino, Barzagli: un blocco di campioni che si è messo la medaglia al collo. Con mister Nicolato abbiamo deciso di farvi capire cosa sono le Olimpiadi: l’evento più visto al mondo. Spero possiate andare avanti il più possibile all’Europeo, noi saremo qui a sostenervi”.

Il commissario tecnico dell’U21, Paolo Nicolato, dopo aver consegnato una maglia azzurra a Mornati, ha sottolineato: “Abbiamo un gruppo di cui abbiamo la massima fiducia e faremo tutto il possibile per qualificarci perché è una cosa che sentiamo nostra. Grazie per il vostro contributo, ce la metteremo tutta”.